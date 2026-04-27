Один из фаворитов Национального отбора на Евровидение-2026 высказался о личной жизни в комментарии для "ТСН. Гламур". LAUD (настоящее имя – Владислав Каращук) признался, что обсуждает свадьбу с любимым человеком.
Певец и его девушка Диана находятся в отношениях уже полтора года. Они не спешат жениться, однако уже думают об этом.
Конечно, в планах! Сейчас очень такой рабочий период, поэтому мы это все запланировали на ближайшее будущее. Мы вместе уже полтора года. Диана занимается моим стилем, она часть команды. Все мои красивые луки и образы не только на сцене, но и в реальной жизни – это все Диана. Мы кайфуем, счастливы и поддерживаем друг друга,
– рассказал артист.
LAUD з коханою
LAUD рассказал, какой бы хотел видеть свою свадьбу. В частности, исполнитель не является сторонником помпезных празднований.
"Мы это как-то обсуждали и говорили, что лучший вариант – это самые близкие люди. До 50 человек – это был бы лучший вариант. Что-то такое стильное! Не просто огромные фанфары и зал, а что-то такое стильное и для близких", – поделился артист.
Что известно об отношениях LAUD?
- После Нацотбора на Евровидение внимание к LAUD изрядно увеличилось. И певец уже длительное время находится в отношениях. Его избранница – владелица одежды Диана Томнюк.
- Пара познакомилась в кафе. Во время их первой встречи девушка не знала, что LAUD – это певец. Как-то они встретились с компанией. И когда все отошли, у них завязался разговор.
- В интервью Славе Демину исполнитель поделился, что вырос и переоценил некоторые вещи. Если его предыдущие отношения были токсичными, то эти – сбалансированные и комфортные.