Артист одружився понад три роки тому. Також він розкрив подробиці про свою кохану і зізнався, чи планує дітей з дружиною. Повідомляє Show 24 з посиланням на шоу "Смачно та Душевно з Разміком".

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Так, з'ясувалося, що пара побралася в період COVID-19.

Це була дуже тепла й особистісна історія нашої маленької сім’ї. Ми прийшли до РАЦСу малесеньким колом, так воно в тому колі й залишилося, але воно неймовірно важливе для мене. Ми просто живемо своє життя, як відчуваємо, так і робимо,

– поділився музикант.

Інтерв'ю з Пилипом Коляденком: дивіться відео онлайн

Раніше Пилип Коляденко розповідав, що перед весіллям він радився з батьками. Тоді ж музикант зазначив, що його дружина – це "найвпевненіший вибір в людині, яку він бачить поруч".

Як Пилип Коляденко познайомився зі своєю майбутньою дружиною

Обраниця музиканта – перукарка. Жінка працює з зірками й познайомилась з Пилипом завдяки Монатіку.

Що цікаво, жінка родом з Узбекистану. Коляденко молодший розповідав, що поки не бачився з її батьками особисто, але сподівається, що це незабаром станеться.

Пилип поділився, що вони з коханою хочуть дітей, але не найближчим часом. Наразі у них є собаки, яким потрібно теж приділяти багато часу.

Зауважимо, нещодавно акторка Міла Сивацька оголосила, що вийшла заміж.