Артист женился более трех лет назад. Также он раскрыл подробности о своей возлюбленной и признался, планирует ли детей с женой. Сообщает Show 24 со ссылкой на шоу "Вкусно и Душевно с Размиком".

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Так, выяснилось, что пара обручилась в период COVID-19.

Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС маленьким кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важное для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем,

– поделился музыкант.

Интервью с Филиппом Коляденко: смотрите видео онлайн

Ранее Филипп Коляденко рассказывал, что перед свадьбой он советовался с родителями. Тогда же музыкант отметил, что его жена – это "самый уверенный выбор в человеке, которого он видит рядом".

Как Филипп Коляденко познакомился со своей будущей супругой

Избранница музыканта – парикмахерша. Женщина работает со звездами и познакомилась с Филиппом благодаря Монатику.

Что интересно, женщина родом из Узбекистана. Коляденко младший рассказывал, что пока не виделся с ее родителями лично, но надеется, что это вскоре произойдет.

Филипп поделился, что они с любимой хотят детей, но не в ближайшее время. Сейчас у них есть собаки, которым нужно тоже уделять много времени.

Заметим, недавно актриса Мила Сивацкая объявила, что вышла замуж.