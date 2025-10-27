Дмитро Каднай поділився особливими ритуалами гурту KADNAY та розповів про конкуренцію в колективі за лаштунками зйомок проєкту "Хто зверху", передає 24 Канал.

До слова Він не здається: відомий український співак знову йде на Нацвідбір-2026

Співак пригадав, як готувався до великого сольного концерту з альбомом "Квітами на глибині". На захід запросили багато інших музикантів – митців з музичною вищою освітою.

"У цей момент я відчув, як у кімнаті буквально підвищився музичний рівень. Була така собі хороша "музична конкуренція". В моменті ти розумієш, що не хочеш бути нижче того рівня. Ось так у нас завжди й в гурті. Ми з Пилипом один для одного є суперстимуляцією, щоб розвиватися, писати краще. Дуже багато вчимось один в одного", – зізнався Дмитро Каднай.



Дмитро Каднай / Фото пресслужби

Артист додав, що до всього, чим вони з Пилипом Коляденком займаються поза гуртом KADNAY, у них дуже дружнє ставлення. Він пригадав, як починався проєкт Phil It – творчий проєкт Пилипа.

Пилип одному з перших надіслав демки мені. Він сказав, що дуже давно хоче робити щось схоже. Якщо чесно, я відчував, що це рано чи пізно станеться, бо Філ дуже талановитий і плодовитий, як то кажуть. Він пише багато музики! Я тоді, пам'ятаю, послухав пісні, що він надіслав, і сказав, що це будуть хіти,

– розповів Дмитро Каднай.

Співак поділився, що між ним та Пилипом є як підтримка, так і дружня конкуренція. Вони обоє знають, що завжди є куди розвиватися і до чого прагнути.

Наостанок Дмитро розповів про особливий ритуал, який ще більше з'єднує його з колегами по гурту KADNAY.

"Перед виступами ми завжди обіймаємось, і хтось говорить промову. В більшості випадків, це я, але може бути і хтось інший. Класний магічний момент, коли ти розумієш, що вийдеш на сцену і це буде унікально!" – сказав артист.



KADNAY / Фото з інстаграму гурту

Що відомо про гурт KADNAY?