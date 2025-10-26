Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця. KHAYAT цьогоріч подав одразу дві нові пісні на розгляд продюсерці пісенного конкурсу, якою стала Джамала.

Співак в сторіс показав фото, де видно, що він заповнив анкету на участь у Національному відборі. Його заявку прийнято та взято на опрацювання.



KHAYAT подав заявку на участь в Нацвідборі-2026 / Скриншот з інстаграму

Цю новину він також підтвердив у тіктоці. Під відео KHAYAT зазначив: "2 мої ластівки полетіли на зустріч Євробаченню".

Що відомо про цьогорічний Нацвідбір?