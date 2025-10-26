Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку виконавця. KHAYAT цьогоріч подав одразу дві нові пісні на розгляд продюсерці пісенного конкурсу, якою стала Джамала.
Співак в сторіс показав фото, де видно, що він заповнив анкету на участь у Національному відборі. Його заявку прийнято та взято на опрацювання.
KHAYAT подав заявку на участь в Нацвідборі-2026 / Скриншот з інстаграму
Цю новину він також підтвердив у тіктоці. Під відео KHAYAT зазначив: "2 мої ластівки полетіли на зустріч Євробаченню".
Що відомо про цьогорічний Нацвідбір?
- Він стартував ще 3 вересня 2025 року.
- Оля Полякова, СолоХа, KAZKA та багато інших відомих українських артистів заявляли, що хотіли б позмагатися на Нацвідборі.
- Відправити свою заявку на участь в конкурсі вони мали змогу до 27 жовтня.
- Переможця оберуть у лютому 2026 року. Саме той артист, який переможе на Національному відборі, поїде до Австрії, щоб представити Україну на міжнародній арені.