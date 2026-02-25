Про це співачка розповіла на своїй сторінці в інстаграм. Зірка опублікувала відео, на якому не стримує сліз.

27 січня Валерії прийшло повідомлення від військової частини про те, що її дядько зник безвісти. Симуляк Володимир Петрович ніс службу у 25-й окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді поблизу Покровська.

Вони пішли на завдання. Дядько не повернувся. Після перевірки його офіційно внесли до списків зниклих безвісти. Якщо ваші рідні або знайомі зникли поблизу Покровська з 20 по 23 січня – напишіть мені. Бережіть наших захисників,

– закликала Valeriya Force.

Дядько Valeriya Force зник безвісти: відео

Що відомо про Valeriya Force?