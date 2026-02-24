Повномасштабна війна змінила життя багатьох та змусила змінити пріоритети. Замість мікрофонів – автомати, замість оплесків на сцені – фронтові будні та небезпека. У цій добірці 24 Канал згадує відомих українців, які служать Україні та стоять на її захисті.

Андрій Хливнюк

Лідер гурту "Бумбокс" долучився до Сил Оборони з першого дня повномасштабної війни. Спершу він вступив до лав патрульної поліції Києва. Зараз Андрій Хливнюк є частиною загону "Хижак", що приряджений до 426 окремого батальйону морської піхоти. Про це він розповідав у жовтні минулого року.



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

Дмитро Дікусар

Танцівник та зірка "Танців з зірками" від початку російського вторгнення у 2022 році кардинально змінив діяльність та поповнив лави ЗСУ. На відміну від інших медійних особистостей, Дмитро дуже рідко виходить на зв'язок та майже не розповідає про деталі своєї роботи у війську. Наприкінці року він ненадовго повернувся до цивільного життя та став суддею благодійного випуску "Танців з зірками".



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

Ігор Ласточкін

Гуморист та зірка "Ліги сміху" Ігор Ласточкін у лютому 2025 року повідомив про мобілізацію. З часом стало відомо, що артист долучився до складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". У війську Ласточкін спеціалізується на БпАК – безпілотних авіаційних комплексах. Наприкінці 2025 року в Ігоря Ласточкіна була відпустка – він завітав на зйомки випуску "Ліги сміху".



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

Гарік Бірча

Зірка комедійного серіалу "Віталька" теж не залишився байдужим, коли почалось повномасштабне вторгнення. Зараз актор має звання головного сержанта та несе службу у 210-му окремому штурмовому батальйоні "Берлінго". Зрідка він з'являється на заходах та зйомках "Ліги сміху".



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

YARMAK

Олександр Ярмак добровільно долучився до війська 26 лютого 2022 року. Він зізнавався, що на той момент думав, що це лише на кілька місяців. Та за кілька років репер пройшов шлях від солдата охоронної роти до офіцерської посади в бойовому підрозділі. Зараз YARMAK обіймає посаду командира батальйону в 412 окремій бригаді Безпілотних Систем Nemesis.



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

Олег Сенцов

Український режисер та письменник мав чітку позицію ще з 2014 року. Тому з перших днів повномасштабного вторгнення він став на захист України – спершу у складі тероборони, згодом як командир штурмової роти 47 бригади. У вересні 2025 року Олег Сенцов повідомив, що став командиром батальйону. Але в якому саме підрозділі – не зазначив.



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

Володимир Ращук

З початку повномасштабної війни Володимир Ращук долучився до війська. Зараз в актора практично 4 роки реального бойового досвіду з участю в боях та виходом в оточення. Він є ветераном війни та власником кількох нагород. Водночас Володимир Ращук старається не забувати й про кіно – під час відпусток знімається у фільмах, серіалах та шоу.



Зірки в Силах Оборони / Фото з інстаграмів зірок

Важливо зазначити, що за останні кілька місяців багато інших відомих українців долучилися до війська: