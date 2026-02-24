Ліза вперше поянила, чому прийняла рішення долучитися до ТРО та розкрила подробиці своєї служби. Про це вона розповіла в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Слави Дьоміна.

Єлизавета ще з початку повномасштабної війни думала про службу. В 2025 році вона прийняла рішення долучитися до добровольчого формування й зараз любить те, чим займається.

У мене немає можливості донатити в тій кількості, в якій я відчувала б, що я щось зробила. Це маленькі донати, які я можу собі дозволити. Мені постійно здавалось, чи маю право я так жити і що я роблю для цього. Другий момент, я почала сильно боятися війни. Я розуміла, що мені потрібно піти й розібратися в цьому питанні. Мене затягнуло,

– пояснила Ліза своє рішення долучитися до вогневої групи.

Єлизавета служить на добровільних засадах і зарплати не отримує. Вона підписала контракт на 3 роки, однак його можна розірвати достроково.

Ми робимо все власним коштом. Ми навіть самостійно сплачуємо за паливо для пікапа, на якому встановлений кулемет, з якого ми збиваємо "Шахеди". Там немає зарплатні,

– поділилась донька Корогодського.

Наразі єдиним стабільним джерелом доходу Єлизавети залишається реклама в її інстаграмі. Вона також зазначила, що фінансово її підтримує батько.

Для довідки! Єлизавета виховує трьох дітей. Коли жінка на роботі, з дітьми залишається няня або її батьки.

Інтерв'ю з Гаріком і Лізою Корогодськими: дивіться відео онлайн

