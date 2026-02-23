Він розкрив "їхню схему" та показав у якому зараз стані житло. Про це Андрій Кіше написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Kishe вже впродовж шести років офіційно здає квартиру в оренду, співпрацюючи з агенцією. Впроовж цього часу все було гаразд, та днями трапився неприємний інцидент.

Хтось з "дорослих" через агенцію на свій "дорослий" паспорт взяв квартиру в оренду і впустив туди 11 неповнолітніх дітей віком 16-17 років які просто вщент рознесли квартиру. З 9-го поверху вночі летіли телевізори, стільці, праски, гаджети та пляшки. Розбиті двері, дзеркала, світильники й багато іншого,

– розповів виконавець і показав фото з наслідками.

Найбільше чоловіка здивувало мовчання сусідів – ніхто не повідомив про підозрілий шум.

Водночас винуватців вже знайшли, а агенція займається врегулюванням ситуації. Співак також додав, що обійшлося без постраждалих.

