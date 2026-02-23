Он раскрыл "их схему" и показал в каком сейчас состоянии жилье. Об этом Андрей Кише написал на своей странице в инстаграме.
Kishe уже на протяжении шести лет официально сдает квартиру в аренду, сотрудничая с агентством. В течение этого времени все было в порядке, но на днях случился неприятный инцидент.
Кто-то из "взрослых" через агентство на свой "взрослый" паспорт взял квартиру в аренду и впустил туда 11 несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет которые просто вдребезги разнесли квартиру. С 9-го этажа ночью летели телевизоры, стулья, утюги, гаджеты и бутылки. Разбитые двери, зеркала, светильники и многое другое,
– рассказал исполнитель и показал фото с последствиями.
Больше всего мужчину удивило молчание соседей – никто не сообщил о подозрительном шуме.
В то же время виновников уже нашли, а агентство занимается урегулированием ситуации. Певец также добавил, что обошлось без пострадавших.
Что известно о Kishe?
- Настоящее имя артиста – Андрей Свирский.
- Он закончил хореографический отдел училища культуры и восемь лет занимался танцами.
- Певческую карьеру Kishe начал в 2002 году, а в 2006-м выпустил дебютный альбом "Течение".
- Андрей участвовал в телепроектах, в частности в шоу "Народная звезда" на телеканале "Украина", а также работал ведущим на музыкальном канале М1.