Он раскрыл "их схему" и показал в каком сейчас состоянии жилье. Об этом Андрей Кише написал на своей странице в инстаграме.

Kishe уже на протяжении шести лет официально сдает квартиру в аренду, сотрудничая с агентством. В течение этого времени все было в порядке, но на днях случился неприятный инцидент.

Кто-то из "взрослых" через агентство на свой "взрослый" паспорт взял квартиру в аренду и впустил туда 11 несовершеннолетних детей в возрасте 16-17 лет которые просто вдребезги разнесли квартиру. С 9-го этажа ночью летели телевизоры, стулья, утюги, гаджеты и бутылки. Разбитые двери, зеркала, светильники и многое другое,

– рассказал исполнитель и показал фото с последствиями.

Больше всего мужчину удивило молчание соседей – никто не сообщил о подозрительном шуме.

В то же время виновников уже нашли, а агентство занимается урегулированием ситуации. Певец также добавил, что обошлось без пострадавших.

Что известно о Kishe?