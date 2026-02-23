Володимир показав наслідки російського обстрілу та розповів про те, в якому стані зараз перебувають його рідні. Про це артист написав на своїй сторінці в інстаграмі.
До теми Елітний будинок Остапчука та Горняк постраждав унаслідок обстрілу Київщини
Наш дім знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, родинні вечори – перетворилося на руїни,
– зазначив артист.
На щастя, всі рідні Володимира залишились живими, але отримали поранення та перебувають у лікарні. Зокрема, медики госпіталізували сестру Заколодяжного з двома дітьми: немовля – у реанімації, племінника співака вже прооперували, його стан стабільний. У хлопчика зафіксували перелом тазової кістки.
Лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду – операції, відновлення і довгий шлях реабілітації. Ми вдячні Богу та лікарям за кожне врятоване життя,
– підкреслив VARASH.
Володимир Заколодяжний розповів, у якому стані перебувають його рідні: дивіться відео онлайн
Співак звернувся до небайдужих із проханням про допомогу. Він відкрив збір коштів на відновлення зруйнованого будинку. "Сьогодні ми втратили дім. Але не втратили одне одного. І не втратили віру. Прошу підтримки", – написав Володимир. Долучитися до збору можна за посиланням.
Для довідки! Слухачі знають VARASH за треками "У Львові ночі", "Танули", "Якщо це не любов", яку він заспівав з DOVI, та багатьма іншими.
Що відомо про обстріл України в ніч на 22 лютого?
- Російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку по території України. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти, залізнична інфраструктура та системи водопостачання в окремих містах.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки обстрілу в Дніпровському, Святошинському, Деснянському та Подільському районах столиці. На Київщині пошкодження зафіксували в Бориспільському, Броварському, Фастівському, Бучанському та Обухівському районах. Вибухи також лунали в Миколаєві, Кропивницькому та Полтаві, постраждала Черкащина та Одещина.
- За попередніми даними, уночі було застосовано протикорабельні ракети "Циркон", балістичні ракети "Іскандер-М/С-400", крилаті ракети Х-101 та "Іскандер-К", керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також сотні ударних безпілотників різних типів. Відомо щонайменше про 17 постраждалих, серед яких є діти, також є загиблі.