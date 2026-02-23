Володимир показав наслідки російського обстрілу та розповів про те, в якому стані зараз перебувають його рідні. Про це артист написав на своїй сторінці в інстаграмі.

До теми Елітний будинок Остапчука та Горняк постраждав унаслідок обстрілу Київщини

Наш дім знищений повністю. Місце, де були спогади, дитячий сміх, родинні вечори – перетворилося на руїни,

– зазначив артист.

На щастя, всі рідні Володимира залишились живими, але отримали поранення та перебувають у лікарні. Зокрема, медики госпіталізували сестру Заколодяжного з двома дітьми: немовля – у реанімації, племінника співака вже прооперували, його стан стабільний. У хлопчика зафіксували перелом тазової кістки.

Лікарі проводять зашивання ран, видаляють осколки, лікують опіки. Попереду – операції, відновлення і довгий шлях реабілітації. Ми вдячні Богу та лікарям за кожне врятоване життя,

– підкреслив VARASH.

Володимир Заколодяжний розповів, у якому стані перебувають його рідні: дивіться відео онлайн

Співак звернувся до небайдужих із проханням про допомогу. Він відкрив збір коштів на відновлення зруйнованого будинку. "Сьогодні ми втратили дім. Але не втратили одне одного. І не втратили віру. Прошу підтримки", – написав Володимир. Долучитися до збору можна за посиланням.

Для довідки! Слухачі знають VARASH за треками "У Львові ночі", "Танули", "Якщо це не любов", яку він заспівав з DOVI, та багатьма іншими.

