Про наслідки атаки на столицю повідомив міський голова Віталій Кличко.
Які наслідки російської атаки на Київ?
Кличко зауважив, що руйнування через ворожий масований обстріл зафіксовано у чотирьох районах столиці.
Зокрема у Дніпровському районі уламок ракети упав поблизу підстанції швидкої медичної допомоги. Пожежі та руйнувань там не зафіксовано. На щастя, постраждалих також немає. Водночас уламки російської ракети виявили на відкритій території, у дворі ще одного будинку та в паркові зоні навпроти багатоповерхівки.
У Святошинському районі вибухова хвиля вибила вікна у кількох житлових будинках. Крім того, пошкоджено скління в одному з офісних приміщень. Постраждалих немає.
У Деснянському районі фрагменти ворожої цілі виявили на відкритій місцевості.
У Подільському районі складові ракети також упали на відкриту територію. Руйнувань чи пожеж у цій ділянці міста не зафіксовано.
Де ще чули вибухи цієї ночі?
У Київській області сили ППО розпочали працювали по ворожих цілях о 4:20 ранку. Внаслідок атаки у Фастівському районі від отриманих травм загинув 49-річний чоловік. У Бориспільському районі зруйновано приватний будинок, у Броварському районі пошкоджено 10 гаражів, у Фастівському – 5 приватних будинків, у Бучанському – два. В Обухівському районі зазнали руйнувань складські приміщення та приватний будинок.
О 6:00 вибухи чули мешканці Полтави. Згодом влада повідомила про успішну роботу української ППО. Внаслідок падінь фрагментів ракет, зруйнувались паркани приватних домоволодінь.
У Кропивницькому місцеві телеграм-канали повідомляли про щонайменше 6 вибухів – вони тривали з 4:20 до 6:51 ранку. Ймовірно, місто атакували балістичні ракети противника.
На Одещині та Миколаївщині ворог гатив по об'єктах енергетичної інфраструктури – вони зазнали серйозних руйнувань. У Миколаївські області 16 тисяч абонентів було знеструмлено.