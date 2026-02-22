О последствиях атаки на столицу сообщил городской голова Виталий Кличко.
Какие последствия российской атаки на Киев?
Кличко отметил, что разрушения из-за вражеского массированного обстрела зафиксированы в четырех районах столицы.
В частности, в Днепровском районе осколок ракеты упал вблизи подстанции скорой медицинской помощи. Пожары и разрушения там не зафиксированы. К счастью, пострадавших также нет. В то же время обломки российской ракеты обнаружили на открытой территории, во дворе еще одного дома и в парковой зоне напротив многоэтажки.
В Святошинском районе взрывная волна выбила окна в нескольких жилых домах. Кроме того, повреждено остекление в одном из офисных помещений. Пострадавших нет.
В Деснянском районе фрагменты вражеской цели обнаружили на открытой местности.
В Подольском районе составляющие ракеты также упали на открытую территорию. Разрушений или пожаров в этом участке города не зафиксировано.
Где еще слышали взрывы этой ночью?
В Киевской области силы ПВО начали работали по вражеским целям в 4:20 утра. В результате атаки в Фастовском районе от полученных травм погиб 49-летний мужчина. В Бориспольском районе разрушен частный дом, в Броварском районе повреждено 10 гаражей, в Фастовском – 5 частных домов, в Бучанском – два. В Обуховском районе подверглись разрушениям складские помещения и частный дом.
В 6:00 взрывы слышали жители Полтавы. Впоследствии власти сообщили об успешной работе украинской ПВО. В результате падений фрагментов ракет, разрушились заборы частных домовладений.
В Кропивницком местные телеграмм-каналы сообщали о по меньшей мере 6 взрывах – они продолжались с 4:20 до 6:51 утра. Вероятно, город атаковали баллистические ракеты противника.
В Одесской и Николаевской областях враг бил по объектам энергетической инфраструктуры – они подверглись серьезным разрушениям. В Николаевской области 16 тысяч абонентов были обесточены.