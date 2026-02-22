Про те, що в обласному центрі – гучно, проінформувало "Суспільне".

Що відомо про вибухи у Полтаві?



Раніше Повітряні сили повідомляли, що крилаті ракети, які ворог запустив зі стратегічних бомбардувальників, перетнули межу Полтавської області. Напрямок руху їхній – Кременчук.



Проте вибухи чули саме у Полтаві. Раніше під час тривоги "гриміло і в Кропивницькому. Щоправда, місто атакувала балістика. Наразі наслідків вибухів невідомо. Також гучно було і в Миколаєві.



Цілу ніч тероризують окупанти і Київ, направляючи на місто і "Шахеди", і балістичні ракети.