Про загрозу балістики інформували Повітряні сили. Там зазначили про "швидкісні цілі" у напрямку Києва.

Що відомо про вибухи у Києві?

Через балістичну загрозу та атаку "Шахедів" повітряну тривогу оголосили у більшості східних, центральних та північних областей. Близько 4 ночі сирени пролунали і у столиці.

За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, загроза застосування балістичного озброєння з півночі,

– написали в Київській ОВА.

Моніторингові канали писали одразу про 4 балістичні ракети, які начебто прямували на Київ. Наразі немає офіційної інформації про збиття та роботу ППО.



Тим часом ударні дрони перелітають з Черкащини на територію Київської області. У напрямку регіону, ймовірно, прямують і інші БпЛА.



Близько 4:20 вибухи пролунали вже в області. За інформацією ОВА, сили ППО працюють по дронах.

Що відомо про атаку у ніч на 22 лютого?

