Про загрозу балістики інформували Повітряні сили. Там зазначили про "швидкісні цілі" у напрямку Києва.
Що відомо про вибухи у Києві?
Через балістичну загрозу та атаку "Шахедів" повітряну тривогу оголосили у більшості східних, центральних та північних областей. Близько 4 ночі сирени пролунали і у столиці.
За повідомленням Повітряних Сил ЗСУ, загроза застосування балістичного озброєння з півночі,
– написали в Київській ОВА.
Моніторингові канали писали одразу про 4 балістичні ракети, які начебто прямували на Київ. Наразі немає офіційної інформації про збиття та роботу ППО.
Тим часом ударні дрони перелітають з Черкащини на територію Київської області. У напрямку регіону, ймовірно, прямують і інші БпЛА.
Близько 4:20 вибухи пролунали вже в області. За інформацією ОВА, сили ППО працюють по дронах.
Що відомо про атаку у ніч на 22 лютого?
- Перші "Шахеди" окупанти запустили близько 17:00 21 лютого – одразу з кількох локацій.
- Також з'явилась інформація про активність стратегічної авіації. Станом на 4 ночі відомо про підняті Ту-95 мс та Ту-160.