Об угрозе баллистики информировали Воздушные силы. Там отметили о "скоростных целях" в направлении Киева.

Смотрите также Россияне рассказывают о сбивании БпЛА программируемыми снарядами с Ка-52: так ли это

Что известно о взрывах в Киеве?

Из-за баллистической угрозы и атаки "Шахедов" воздушную тревогу объявили в большинстве восточных, центральных и северных областей. Около 4 ночи сирены прозвучали и в столице.

По сообщению Воздушных Сил ВСУ, угроза применения баллистического вооружения с севера,

– написали в Киевской ОВА.

Мониторинговые каналы писали сразу о 4 баллистических ракетах, которые якобы направлялись на Киев. Пока нет официальной информации о сбивании и работе ПВО.



Между тем ударные дроны перелетают из Черкасской области на территорию Киевской области. В направлении региона, вероятно, направляются и другие БПЛА.



Около 4:20 взрывы прогремели уже в области. По информации ОВА, силы ПВО работают по дронам.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Что известно об атаке в ночь на 22 февраля?

