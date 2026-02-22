В Defense Express проанализировали, может ли быть у россиян такое оружие. Там внимательно проанализировали показанное видео "новации".

Правда ли, что россияне имеют 30-миллиметровые снаряды с программируемым подрывом?

Такое оружие впервые представили в Саудовской Аравии в начале февраля. Россияне привезли его на World Defense Show 2026.

Оккупанты говорят, что эти снаряды могут применяться из обычных 30-миллиметровых автоматических пушек 2А42. Однако, 2А42 не способна к программированию. Для этого пушка должна быть оборудована специальным программатором в казенной части, или на выходе из ствола, как на более совершенных системах. Так просто установить такие программаторы не получится, ведь это влечет за собой серьезную модернизацию самой пушки и системы управления огнем,

– не поверили в "модернизацию" аналитики.

Также в Defense Express обратили внимание, что в ролик, который россияне выложили как доказательство, попадали трассеры, которых не имеют программируемые снаряды, но имеют обычные. А визуальных доказательств применения программируемых снарядов, наоборот, не было.

"К тому же программируемые снаряды должны были бы взорваться еще на подлете к беспилотнику, а смысла смешивать в одной ленте программируемые и не программируемые, просто нет. Также можно обратить внимание и на то, что после первого же попадания на месте беспилотников происходил взрыв. К тому же программируемые снаряды должны были бы взорваться еще на подлете к беспилотнику, а смысла смешивать в одной ленте программируемые и не программируемые, просто нет. Также можно обратить внимание и на то, что после первого же попадания на месте беспилотников происходил взрыв", – рассказали в издании.

Если бы враг действительно использовал программируемые снаряды, то от них беспилотники бы просто падали – как это происходит с "Шахедами", когда их сбивают с помощью зенитной установки Skynex.

В Defense Express подытожили: пока россияне не применяют новые программируемые 30-миллиметровые снаряды. Для перехвата беспилотников оккупанты, вероятно, используют ленту с обломочно-фугасно-зажигательными 3УОФ8 и обломочно-трассирующими 3УОР6.