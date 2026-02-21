Украинская армия демонстрирует устойчивость в войне, которая "превосходит все мыслимые и немыслимые масштабы". Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью Le Monde.

По словам Сырского, Россия готовила свои войска к проведению широкомасштабной наступательной операции. Москва планировала захватить весь Донбасс, территории в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, а также создать буферную зону на Харьковщине и Сумщине. Однако реализовать эти намерения не удалось.

Главком назвал две ключевые причины срыва планов России. Первая – действия украинских сил на приграничных с Россией направлениях. В марте – апреле ВСУ провели наступательные операции в Белгородской области, а в мае – июне – в Курской, что заставило врага перегруппировать войска и отложить запланированное наступление. Вторая причина касается юго-восточного участка фронта. В августе российские войска начали наступление в направлении Доброполья с целью окружения агломерации Покровск – Мирноград и возможного продвижения в сторону Днепропетровской и Запорожской областей.

В ответ ВСУ начали контрнаступление, в результате чего передовые подразделения 51-й армии России оказались под угрозой окружения, а российское командование было вынуждено перебросить морскую пехоту на это направление.

Где продолжаются ожесточенные бои на фронте?