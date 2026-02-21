Главнокомандующий ВСУ отметил, что боевые действия продолжаются, а ситуация на фронте меняется. Об этом он заявил в интервью Le Monde.

Что сказал Сырский о ходе войны в Украине?

Главнокомандующий признал, что сейчас чрезвычайно сложный период для государства, но отметил устойчивость украинских военных в противостоянии крупнейшей армии Европы. Сирский вспомнил контратакующую операцию под Добропольем и восстановление контроля над 97% Купянска, который Россия неоднократно объявляла захваченным.

По его словам, в Покровске ситуация сложнее, однако украинские силы удерживают северную часть города и стабилизировали обстановку на западе.

Он отметил, что в 2025 году потери российской армии впервые превысили уровень набора. Россия мобилизовала 406 тысяч человек, тогда как общие потери составили около 418 тысяч.

Главнокомандующий подчеркнул, что его задача – не допустить продвижения врага вглубь обороны и создать условия для справедливых переговоров.

Какова ситуация на фронте?