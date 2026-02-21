Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина.
Что происходит на фронте сейчас?
Спикер сообщил, что сейчас на Гуляйпольском и соседних направлениях продолжается операция, украинские подразделения проводят контратакующие и штурмовые действия, наши военные сократили часть "серой зоны" и сдерживают атаки врага.
По его словам с момента начала операции, которая началась в конце января 2026 года, благодаря действиям Сил обороны восстановлен контроль над территорией более 300 квадратных километров, которые ранее захватила российская армия.
В частности, как отметил Волошин, украинским военным удалось восстановить контроль и провести зачистку от диверсионно-разведывательных групп в ряде населенных пунктов на границе Запорожской и Днепропетровской областей.
Владислав Волошин добавляет, что активная фаза операции продолжается до сих пор. В связи с этим все же, как отмечает спикер, говорить о ее окончательных результатах еще рано.
Какова ситуация на фронте?
Сейчас на Покровском направлении продолжаются активные бои. Враг пытается полностью оккупировать Покровск и Мирноград. Для этого россияне усиливают давление в районах населенных пунктов Родинское и Гришино.
Также отмечали, что россияне активизировались в районе Антоновских мостов и даже пытались осуществить штурмовые действия возле них. Но украинские силы сдерживают наступательные операции врага и улучшают свои позиции.
В ISW сообщили, что с начала 2026 года оккупанты захватили только 19 населенных пунктов и около 572 квадратных километров, что на 23 населенных пункта и 328 квадратных километров меньше заявлений России.