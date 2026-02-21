С целью полной оккупации Покровска и Мирнограда россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Об этом сообщает "Группировка войск "Восток"".

Что задумал враг на Покровском направлении?

В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Вследствие активной работы вражеских дронов логистика украинских сил существенно затруднена, но обеспечивается.

Всего за минувшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Мирноград, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Муравка, Новониколаевка и в сторону Новоалександровки, Кучерового Яра, Сергеевки, Новопавловки.

Российские войска активизировали попытки окружить Покровск и Мирноград. Они усилили давление с направлений Котлиного и Родинского. Украинские силы обороны противодействуют этим действиям: усилили аэроразведку и дополнительно минируют возможные пути продвижения врага.

Наши подразделения проводят поисково-ударные операции, чтобы остановить россиян и не дать им продвинуться дальше. Уничтожают также транспорт, который противник использует для штурмов. Такие же действия продолжаются в Мирнограде и вокруг города. Враг и в дальнейшем применяет тактику малых пехотных групп, что существенно истощает его личный состав.

Какова ситуация в районе Мирнограда и Покровска?