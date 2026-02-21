З метою повної окупації Покровська і Мирнограда росіяни посилюють тиск, зокрема, у районах населених пунктів Родинське та Гришине. Про це повідомляє "Угруповання військ "Схід"".
Що задумав ворог на Покровському напрямку?
У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Внаслідок активної роботи ворожих дронів логістика українських сил суттєво ускладнена, але забезпечується.
Загалом за минулу добу га Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Муравка, Новомиколаївка та у бік Новоолександрівки, Кучерового Яру, Сергіївки, Новопавлівки.
Російські війська активізували спроби оточити Покровськ і Мирноград. Вони посилили тиск з напрямків Котлиного та Родинського. Українські сили оборони протидіють цим діям: посилили аеророзвідку та додатково мінують можливі шляхи просування ворога.
Наші підрозділи проводять пошуково-ударні операції, щоб зупинити росіян і не дати їм просунутися далі. Знищують також транспорт, який противник використовує для штурмів. Такі ж дії тривають у Мирнограді та навколо міста. Ворог і надалі застосовує тактику малих піхотних груп, що суттєво виснажує його особовий склад.
Яка ситуація у районі Мирнограда і Покровська?
- Аналітики DeepState зазначають, що Мирноград скоро впаде. Місто поступово поглинається ворогом. Покровськ захоплений росіянами на 95 відсотків.
- Військовий експерт пояснив, що Донбас – це переважно відкритий степ, тому тримати оборону просто в полі неможливо: піхота в окопах швидко стає легкою мішенню. Оборону потрібно будувати в лісах або населених пунктах. Якщо ЗСУ доведеться відійти від Покровська і Мирнограда приблизно на 7 кілометрів, росіяни зможуть вирівняти лінію фронту. Тоді з 150 тисяч військових, які зараз штурмують цей напрямок, близько 30 тисяч залишаться там, а решту можуть перекинути на інші ділянки. За прогнозом експерта, їх можуть спрямувати на Костянтинівку для подальших спроб наступу на Краматорськ і Слов'янськ.
- Американський військовий журналіст Девід Акс зазначає, що Україна пішла на складний, але виправданий компроміс на фронті. Поки росіяни просуваються в частині Донецької області, ЗСУ перейшли в контрнаступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Це дозволило зняти загрозу для Запоріжжя, яке опинилося під ризиком після захоплення росіянами Гуляйполя. Водночас просування ворога біля Покровська і Мирнограда не дає йому стратегічної переваги для наступу на Краматорськ і Слов'янськ, адже цей напрямок добре укріплений. Ситуація змінилася після того, як росіяни втратили частину зв'язку та координації. Україна скористалася цим, перегрупувала сили й завдала потужних контрударів на південному сході. У результаті росіяни втратили контроль над значною територією, а Україна – лише частину ділянки на північ від Покровська і Мирнограда, яка не має вирішального значення для подальших боїв.