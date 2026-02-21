Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна.
Що відбувається на фронті зараз?
Речник повідомив, що нині на Гуляйпільському та сусідніх напрямках триває операція, українські підрозділи проводять контратакувальні та штурмові дії, наші військові скоротили частину "сірої зони" та стримують атаки ворога.
За його словами з моменту початку операції, яка розпочалася наприкінці січня 2026 року, завдяки діям Сил оборони відновлено контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів, які раніше захопила російська армія.
Зокрема, як зауважив Волошин, українським військовим вдалося відновити контроль і провести зачистку від диверсійно-розвідувальних груп у низці населених пунктів на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Владислав Волошин додає, що активна фаза операції триває досі. У зв'язку з цим все ж, як наголошує речник, говорити про її остаточні результати ще зарано.
Яка ситуація на фронті?
Наразі на Покровському напрямку тривають активні бої. Ворог намагається повністю окупувати Покровськ і Мирноград. Для цього росіяни посилюють тиск у районах населених пунктів Родинське та Гришине.
Також зазначали, що росіяни активізувалися в районі Антонівських мостів та навіть намагалися здійснити штурмові дії біля них. Але українські сили стримують наступальні операції ворога і покращують свої позиції.
В ISW повідомили, що від початку 2026 року окупанти захопили лише 19 населених пунктів і близько 572 квадратних кілометрів, що на 23 населені пункти та 328 квадратних кілометрів менше від заяв Росії.