Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі РБК-Україна.

Що відбувається на фронті зараз?

Речник повідомив, що нині на Гуляйпільському та сусідніх напрямках триває операція, українські підрозділи проводять контратакувальні та штурмові дії, наші військові скоротили частину "сірої зони" та стримують атаки ворога.

За його словами з моменту початку операції, яка розпочалася наприкінці січня 2026 року, завдяки діям Сил оборони відновлено контроль над територією понад 300 квадратних кілометрів, які раніше захопила російська армія.

Зокрема, як зауважив Волошин, українським військовим вдалося відновити контроль і провести зачистку від диверсійно-розвідувальних груп у низці населених пунктів на межі Запорізької та Дніпропетровської областей.

Владислав Волошин додає, що активна фаза операції триває досі. У зв'язку з цим все ж, як наголошує речник, говорити про її остаточні результати ще зарано.

Яка ситуація на фронті?