Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" и Герой Украины Юрий Федоренко объяснил 24 Каналу, что принудительная мобилизация в России означает, что деньги на добровольный контракт заканчиваются.

Приближается ли новый этап эскалации уже этой весной?

Федоренко считает, что несмотря на годы полномасштабной войны, самые тяжелые битвы еще не состоялись – они развернутся с весны 2026 года.

Политическое урегулирование конфликта пока невозможно, поскольку ни одна из сторон не может достичь своих стратегических целей на поле боя: Украина не имеет достаточно ресурсов для полной деоккупации своих территорий, а Россия – для уничтожения украинской государственности.

Информация о возможной принудительной мобилизации в России свидетельствует о том, что экономические показатели страны стремительно летят в пропасть. Российская экономика сейчас находится в серьезном кризисе – механизм сыпется. При этом важно понимать, что экономика не разрушается за один день,

– подчеркнул Федоренко.

Путин ищет дополнительной финансовой поддержки и живой силы, чтобы захватить максимум украинских территорий в 2026 году – пока еще есть возможность. В 2027 году ситуация может измениться в пользу Украины, если партнеры выполнят свои обязательства по оружию и финансированию, а выборы в Сенат США скорректируют политику поддержки Украины.

Может ли принудительная мобилизация ускорить политические изменения в России?

Принудительная мобилизация станет серьезным репутационным ударом для Путина, ведь разрушит негласный общественный договор: раньше россияне шли воевать за деньги, а теперь их будут заставлять рисковать жизнью без всякого вознаграждения. Даже в такой терпеливой к притеснениям стране, как Россия, это спровоцирует крайне негативную реакцию общества.

Принудительная мобилизация для Украины имеет два измерения: с военной позиции – это угроза, ведь увеличивает количество вражеской живой силы и интенсивность боевых действий.

В то же время это позитивный сигнал – означает, что Россия исчерпывает деньги на добровольный контракт, когда люди фактически продают свою жизнь за вознаграждение.

"Наша задача – готовиться к худшему сценарию и долговременной войны, аккумулируя все необходимые ресурсы. Никто не знает, как развернутся события и что произойдет с Путиным после возможного решения о принудительной мобилизации. Если же война завершится раньше и в пользу Украины, накопленный потенциал поможет отстроить страну", – объяснил Федоренко.

Обратите внимание! По мнению политолога Игоря Рейтеровича, объявление мобилизации в России является вполне реальным сценарием. По результатам различных социологических исследований, россияне резко негативно относятся к мобилизации в ее классическом формате. Общество уже привыкло к практике многомиллионных контрактов. Поэтому у тех, кого могут принудительно отправить в армию, закономерно возникнет вопрос: почему они должны рисковать жизнью за 20 тысяч рублей, если другие подписывали контракт за миллионы.

Что еще известно о мобилизации в России?