Об этом говорится в отчете ISW.

Что рассказали в ISW о территориальных достижениях врага?

По оценкам экспертов, с начала 2026 года российские войска смогли захватить лишь 19 населенных пунктов и около 572 квадратных километров территории, что на 23 населенных пункта и 328 квадратных километров меньше заявлений российской стороны.

По подсчетам ISW, в течение 2025 года российские силы захватили 252 населенных пункта – примерно на 50 меньше, чем утверждал начальник Главного оперативного управления Генштаба России Сергей Рудской. В частности, 9 населенных пунктов были захвачены в Сумской области, еще 7 – на севере Харьковской области.

Аналитики отмечают, что в зоне ответственности Западной группировки войск (район от Купянска до Лимана) российские войска смогли захватить только 17 населенных пунктов. В то же время в зоне ответственности Южной группировки войск зафиксирован захват 50 населенных пунктов – показатель, который примерно соответствует заявлениям российского командования.

В районе ответственности Центральной группировки войск, в частности вблизи Покровска, российские силы, по оценкам ISW, захватили 38 населенных пунктов.

Отдельно эксперты подчеркивают, что российские войска смогли продвинуться или провести инфильтрационные действия только примерно в 7% территории Константиновки.

На востоке Запорожской области в 2026 году российские войска, по оценкам ISW, захватили около 99 квадратных километров и только 3 новых населенных пункта, среди которых Гуляйполе. В то же время они потеряли полный или частичный контроль над 18 населенными пунктами на востоке Запорожской и юге Днепропетровской областей, поскольку украинские силы вернули под контроль примерно 86 квадратных километров территории.

Аналитики также отмечают, что с ноября 2025 года российские войска смогли захватить лишь 2 населенных пункта на западе Запорожской области и продвинуться максимум на 20 километров до южной административной границы города Запорожье.

Интересно, начальник отдела коммуникаций 110-й отдельной механизированной бригады Иван Секач рассказал в эфире 24 Канала, что на участке фронта от Гуляйполя до Терноватого наблюдается уменьшение активности оккупационных сил. Куда именно делись основные силы врага – объяснить трудно.

А что происходит на границе?

В ISW отмечают, что Россия часто захватывает небольшие приграничные сельские поселения и подает это как доказательство военной эффективности, распространяя нарратив о якобы неизбежной победе в войне против Украины. Российское командование также регулярно заявляет о расширении так называемой "буферной зоны" в Сумской и Харьковской областях.

По мнению аналитиков, ограниченные трансграничные атаки в ранее неактивных районах северной Сумщины направлены на создание впечатления разрушения украинской линии фронта и давления на Запад с целью заставить Украину согласиться на требования России.

Несмотря на это, ISW подчеркивает, что реальные успехи российской армии остаются минимальными и достигаются чрезвычайно высокой ценой. По оценкам института, в 2025 году российские войска продвигались в среднем на 13–15 квадратных километров в день, теряя примерно 83 военных на каждый захваченный квадратный километр.

Что еще известно о ситуации на фронте сейчас?