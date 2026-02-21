Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, объяснив намерения противника. Ранее Силам обороны удалось дать отпор россиянам, которые пытались высадиться на остров Круглик в Херсонской области.

Для чего россияне пытаются двигаться в районе Антоновских мостов?

"С одной стороны, непонятно, почему враг продолжает совершать самоубийственные движения, атакуя Антоновские мосты, которые разрушены. А с другой – очевидно, что он пытается на левом берегу улучшить свои тактические позиции", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Как отметил представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин, россияне, воспользовавшись морозной погодой, пытаются форсировать реку Днепр или притоки, чтобы зайти в островную зону на Юге Украины. Но украинские силы противодействуют врагу. Кроме того, россияне осуществляют попытки штурмовать возле Антоновских мостов, но и эти действия противника не имели успеха.

Противник на левом берегу контролирует далеко не все локации. Есть участки фронта, по словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", которые по крайней мере огневыми средствами поражения контролируются Силами обороны. И это не позволяет оккупантам подойти к воде.

"Соответственно эти атаки продолжаются, а также удары украинских сил по левому берегу, в частности по временного оккупированных городах Олешки и Голая Пристань. Все удары, которые отрабатываются сегодня по временно оккупированным территориям Херсонщины, – это разрушение вражеских возможностей, логистики", – пояснил он.

Кроме того, эти удары являются попыткой уменьшить давление на украинский правый берег. Также Силы обороны, по его словам, осуществляют атакующие действия в районе Степногорска. Там удалось улучшить украинские тактические позиции.

В целом по Запорожскому фронту очевидно, что удалось сломать планы врага, который пытался направляться к какому-то оперативно-тактическому пространству, чтобы после закрепления там, двигаться дальше, вероятно, на областной центр Запорожья,

– предположил Сергей Братчук.

Сейчас эти планы врага и дедлайны, которые существовали, требуют больших корректив. Потому что атаки, которые он пытался осуществлять на Гуляйпольском и Степногорском направлениях, по мнению спикера Украинской добровольческой армии "Юг", не достигли цели.

Что происходит на фронте?