В Defense Express проаналізували, чи може бути в росіян така зброя. Там уважно проаналізували показане відео "новації".

Чи правда, що росіяни мають 30-міліметрові снаряди з програмованим підривом?

Таку зброю вперше представили в Саудівській Аравії на початку лютого. Росіяни привезли її на World Defense Show 2026.

Окупанти кажуть, що ці снаряди можуть застосовуватись зі звичайних 30-міліметрових автоматичних гармат 2А42. Проте, 2А42 не здатна до програмування. Для цього гармата має бути обладнана спеціальним програматором у казенній частині, або на виході зі ствола, як на більш довершених системах. Так просто встановити такі програматори не вийде, адже це тягне за собою серйозну модернізацію самої гармати та системи керування вогнем,

– не повірили в "модернізацію" аналітики.

Також у Defense Express звернули увагу, що в ролик, який росіяни виклали як доказ, потрапляли трасери, яких не мають програмовані снаряди, але мають звичайні. А візуальних доказів застосування програмованих снарядів, навпаки, не було.

"До того ж програмовані снаряди мали б вибухнути ще на підльоті до безпілотника, а сенсу змішувати в одній стрічці програмовані й не програмовані, просто немає. Також можна звернути увагу й на те, що після першого ж влучання на місці безпілотників ставався вибух. До того ж програмовані снаряди мали б вибухнути ще на підльоті до безпілотника, а сенсу змішувати в одній стрічці програмовані й не програмовані, просто немає. Також можна звернути увагу й на те, що після першого ж влучання на місці безпілотників ставався вибух", – розповіли у виданні.

Якби ж ворог справді використовував програмовані снаряди, то від них безпілотники би просто падали – як це відбувається із "Шахедами", коли їх збивають за допомогою зенітної установки Skynex.

У Defense Express підсумували: наразі росіяни не застосовують нові програмовані 30-міліметрові снаряди. Для перехоплення безпілотників окупанти, імовірно, використовують стрічку із уламково-фугасно-запалювальними 3УОФ8 та уламково-трасувальними 3УОР6.