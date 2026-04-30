Мабуть, у цих історіях найстрашніше те, що через публічність відомі люди постійно отримували запитання від преси та публіки про майбутнє поповнення. Однак далеко не всі знали, що ці люди проходять лиш би відчути радість материнства. Не кожному з них воно далось так легко і просто. Тому 24 Канал вирішив розповісти історії українських та іноземних зірок, які доводять, що все має свій час.

Лавіка

Співачка Лавіка (справжнє ім'я – Любов Юнак) стала популярною завдяки проєкту "Фабрика зірок". У 2018 році артистка вийшла заміж за Володимира Борисенка. Але за зовсім короткий період подружжя розлучилось.

У травні 2025 року Лавіка повідомила, що вийшла заміж. Її обранцем став Дмитро Вознюк. Вже у грудні дівчина народила сина у Київському міському пологовому будинку №7. Вперше вона стала мамою саме у 40 років.

Співачка Лавіка з сином / Фото з інстаграму

Василіса Фролова

Василіса Фролова 11 років перебувала у стосунках з креативним директором Олександром Стрижельчиком. Вони побудували будинок й хотіли стати батьками, однак ведучій не вдавалось завагітніти. Звернення до спеціалістів не допомагали, тому в якийсь момент жінка відпустила цю ситуацію.

Та завагітніла Василіса від іншого чоловіка – продюсера Дмитра Котеленця. У 2024 році вона узаконила стосунки з коханим, коли їхньому сину вже було 3 роки. Зазначимо, що зірка народила у 43 роки. Сьогодні родина проживає в ОАЕ.

Василіса Фролова з сином / Фото з інстаграму

Алла Мазур

Українська телеведуча уперше відчула материнство у 43 роки. Жінка не ділиться у публічній площині інформацією про особисте життя, приховує ім'я батька свого сина, однак наголошує, що тримає баланс між роботою, вихованням дитини та турботою про себе.

Алла Мазур із сином / Фото з інстаграму

Кортні Кокс

Зірка серіалу "Друзі", що у ситкомі, що у реальному житті мала труднощі, щоб стати мамою. Утілити цю мрію їй удалось у 2004 році. Цікаво, що в останній серії серіалу можна помітити округлий животик Кортні, який намагались приховати автори.

Акторка пережила кілька викиднів. Врешті вона наважилась на ЕКЗ (екстракорпоральне заплідненя, яке виступає сучасним методом лікування безпліддя). У 40 років Кортні народила доньку Коко. Вона не приховувала, що хотіла народити ще одну дитину, однак спроби були марними.

Кортні Кокс із донькою / Фото з інстаграму акторки

Сальма Гаєк

Акторка багато років інтенсивно працювала над свою кар'єрою. Потяг до материнства вона відчула у 41 рік. За словами Сальми, у зрілому віці вона змогла дати дитині набагато більше, ніж би це було 10 років тому.

Єва Лонгорія

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" тривалий час казала, що належить до категорії чайлд-фрі (це категорія людей, які свідомо та добровільно ухвалюють рішення не народжувати дітей).

Та коли зустріла свого третього чоловіка – Антоніно Бастон, він переконав її завести дитину. Від так, синочок Сантьяґо з'явився на світ 2018 році. На той момент Єві було 43 роки.

Декілька днів тому 45-річна українська телеведуча Соломія Вітвіцька оголосила про вагітність від військового Олексія Ситайла.