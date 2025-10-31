Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на фейсбук Єгора Соболєва. Журналіст наголосив, що пишається сином.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Михайлу Соболєву було 14 років. Він цікавився футболом та історією. У 15 хлопець залишив футбольну команду, в якій грав, і почав проходити військові вишколи для молоді, а у 16 відклав плани на вступ на історичний факультет, бо захопився математикою і фізикою.

Я тоді очолював роту БпЛА і ділився з ним аналізом війни дронів, яку ми винаходили. У 17 Міха подарував моєму підрозділу перший власноруч зібраний і облітаний дрон, влаштувався на їхнє виробництво та вступив до Могилянки на щойно відкриту там спеціальність "Робототехніка",

– розповів Єгор Соболєв.

У 18-й день народження Михайло захотів мобілізуватися до підрозділу, де служить його батько.

Я відповів тоді, що роль пілотів зменшуватиметься, а конструкторів – буде зростати. Та запропонував продовжувати вчитися, розробляти дрони, а за потреби – випробовувати їх з нами на Запоріжжі. Він почав їздити допомагати нашій прифронтовій майстерні й зник. Ще й залишив свою роботу у Mil-tech компанії, де його сфокусували на R&D та весь час хвалили,

– поділився журналіст.

П'ять місяців батько намагався дізнатися, що відбувається у житті сина, але Михайло лише відповідав, що все добре. Місяць тому хлопець зізнався, що з травня працює з одним добровольчим підрозділом і що у жовтні укладе офіційний контракт. Соболєв порадив сину приєднатися до Сил безпілотних систем ЗС України.

Марічка Падалко також висловилася про мобілізацію сина на своїй сторінці в інстаграмі. Телеведуча повідомила, що тиждень тому Михайло склав присягу на вірність українському народу.

З самого початку війни Падалко розуміла, що син може мобілізуватися, але сподівалась, що війна закінчиться до того моменту, як хлопцю виповниться 18 років і такої потреби вже не буде.

Міха вважав, що "Україна починається з мене" ще задовго до того, як дізнався, що ця фраза належить В'ячеславу Чорноволу. Я дуже хвилююся і пишаюся одночасно. Мати сина в ЗСУ виявилось в кілька разів складніше, ніж чоловіка. Тому моя підтримка всім українським мамам,

– написала телеведуча.

