Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Егора Соболева. Журналист отметил, что гордится сыном.
Не пропустите Актера, который снимался в "Слуге народа", мобилизовали: "Поддерживайте мою маму"
Когда Россия начала полномасштабное вторжение против Украины, Михаилу Соболеву было 14 лет. Он интересовался футболом и историей. В 15 парень оставил футбольную команду, в которой играл, и начал проходить военные тренировки для молодежи, а в 16 отложил планы на поступление на исторический факультет, потому что увлекся математикой и физикой.
Я тогда возглавлял роту БпЛА и делился с ним анализом войны дронов, которую мы изобретали. В 17 Миха подарил моему подразделению первый собственноручно собранный и облетанный дрон, устроился на их производство и поступил в Могилянку на только что открытую там специальность "Робототехника",
– рассказал Егор Соболев.
В 18-й день рождения Михаил захотел мобилизоваться в подразделение, где служит его отец.
Я ответил тогда, что роль пилотов будет уменьшаться, а конструкторов – будет расти. И предложил продолжать учиться, разрабатывать дроны, а при необходимости – испытывать их с нами в Запорожье. Он начал ездить помогать нашей прифронтовой мастерской и исчез. Еще и оставил свою работу в Mil-tech компании, где его сфокусировали на R&D и все время хвалили,
– поделился журналист.
Пять месяцев отец пытался узнать, что происходит в жизни сына, но Михаил только отвечал, что все хорошо. Месяц назад парень признался, что с мая работает с одним добровольческим подразделением и в октябре заключит официальный контракт. Соболев посоветовал сыну присоединиться к Силам беспилотных систем ВС Украины.
Маричка Падалко также высказалась о мобилизации сына на своей странице в инстаграме. Телеведущая сообщила, что неделю назад Михаил принял присягу на верность украинскому народу.
С самого начала войны Падалко понимала, что сын может мобилизоваться, но надеялась, что война закончится до того момента, как парню исполнится 18 лет и такой потребности уже не будет.
Миха считал, что "Украина начинается с меня" еще задолго до того, как узнал, что эта фраза принадлежит Вячеславу Черноволу. Я очень волнуюсь и горжусь одновременно. Иметь сына в ВСУ оказалось в несколько раз сложнее, чем мужа. Поэтому моя поддержка всем украинским мамам,
– написала телеведущая.
Что известно о семье Марички Падалко?
Напомним, что Маричка Падалко и Егор Соболев познакомились, когда двое были женаты. Впоследствии они расторгли свои браки. Влюбленные официально оформили отношения в феврале 2010 года.
В 2007 году телеведущая родила сына Михаила, в 2008 на свет появилась дочь Мария, а в 2010 Падалко и Соболев стали родителями еще одной девочки, которую назвали Екатериной.
Отметим, что Егор Соболев также служит. Он является командиром отряда беспилотных систем.