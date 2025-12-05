Назар Савчук и Владислав Ступак по-настоящему заряжают энергией на своих концертах. Они сочетают лирику с зажигательными битами. Сидеть на концерте на одном месте невозможно. Более того, сами ребята обожают, когда народ танцует во время их выступлений.

На один из концертов всеукраинского тура группы "100лица" сходила корреспондентка 24 Канала. Конечно, в тексте передать всю атмосферу мероприятия и реакции людей не удастся. Чувственность исполнения треков и непрерывная коммуникация артистов с поклонниками становятся лейтмотивом каждого их концерта.

Группа, что пленила тысячи сердец

Однако, не песнями едиными... Назар и Влад максимально простые ребята из народа. Как группа они работают с 2021 года. За это время обновлялась тематика треков артистов, новые города – большие и маленькие – приглашали их в гости, но сами ребята не изменились. Участники группы "100лица" поделились с нами воспоминаниями о своем творческом пути.

По символике названия ребята дают исчерпывающий ответ. Их первый трек назывался "Киев, давай". К тому же живут они в столице, поэтому и решили так назвать группу.

Какие есть популярные песни группы "100лица"?

С началом полномасштабной войны Назар и Влад несколько изменили темы своих песен: начали писать не только о легких жизненных темах, но и о ВСУ и тому подобное. Как говорит Назар Савчук, им очень приятно, что защитники и защитницы высоко оценили их работу.

Песня "ВСУ" появилась тогда, когда началась полномасштабная война и мы решили, что на тот момент было очень актуально это сделать. Мы получили хороший фидбек от ребят из Вооруженных Сил Украины, которые писали нам с передовой, снимали нам видео. Это было очень приятно, что мы смогли этой песней немножко поднять им дух,

– сказал он.

Влад Ступак добавил, что вполне нормально, что творчество 100лици является таким разнообразным.

"Ну а что касается других песен, то у нас разное настроение бывает, как и у всех людей. Бывает, хочется о любви написать, бывает – на какую-то другую тему", – отметил артист.

Группа "100лица" делится творчеством с поклонниками / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Это неудивительно, но поклонники группы легко восприняли такие небольшие изменения.

Понимаете, сейчас музыка стала такая проще. Мне кажется, что люди ее слушают больше для эстетики. Конечно, что должна быть и какая-то смысловая нагрузка. Мы не волнуемся, когда лежит на душе что-то лирическое – пишем лирическое, когда что-то веселое – то делаем веселое,

– объясняет Назар.

Особенно интересно нам было узнать, ожидали ли ребята такой популярности песни "ЗСУ". Они отказывают, что нет. Они так же были удивлены, когда утром увидели большое количество просмотров.

"Мы ее написали, выставили в ТикТок где-то в 23:00 или 23:30. Она даже еще не вышла официально, это был лишь кусочек. На утро там уже было что-то около 300 – 400 тысяч просмотров", – вспоминают артисты группы "100лица".

Трек об украинских защитниках – эмоциональный и патриотический. Группа "100лица" создала его непосредственно для ВСУ.

Когда началась полномасштабная война, все были шокированы. И очень сильно хотелось поддержать наш патриотический дух, чтобы Украина выстояла. Для всех наших ребят и девушек, которые там на передовой защищают нас... Хотелось как-то максимально передать эти эмоции, чтобы они этих "орков" уничтожали там,

– рассказал Назар.

Тот самый популярный трек с TikTok: смотрите видео

Песня "Вечерницы" стала совместной работой "100лици" с певицей SKYLERR. Она так же популярна в сети, тоже имеет патриотический вайб, но и максимально танцевальная.

Назар рассказал, что хит "Вечерницы" были написаны как-то проще. SKYLERR написала ребятам и они этот трек создали где-то за 40 минут или за час.

Вообще случайно это было, очень быстро это произошло,

– подытожил Влад.

"Вечерницы" – один из самых популярных треков ребят: смотрите видео

Творческая работа "100лици" продолжается

В контексте дальнейшего творчества ребята из группы "100лица" планируют выпускать еще больше новых песен. Так 28 ноября вышел трек "Гандзя" вместе с ансамблем "Кралица". В нем не только сохранился стиль Назара и Влада, но и добавились женские голоса, которые добавили песне еще больше яркости. За несколько дней песня заняла первую строчку в украинском Shazam.

Свежий клип группы "100лица": видео

Ребята также пригласили в свой лейбл "100DOLA" молодых исполнителей, которым они помогают покорять сцену. С несколькими из них поклонники "100лици" могут знакомиться прямо на концертах. Ребята пишут лирические и одновременно танцевальные песни, которые едва ли не с первых нот привлекают слушателей.

У нас на разогреве выступают хорошие ребята – артисты на нашем лейбле Evinn и HUDAK. Это будущая перспектива нашего лейбла. Думаю, они тоже достигнут больших результатов,

– говорит Влад.

Evinn и HUDAK презентовали свои песни / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Как прошел концерт группы "100лица"?

Зрители не отводили глаз от сцены, хотя иногда отвлекались на съемку видео и танцы. Интересно наблюдать за дружеской атмосферой, что бурлит во время концерта.

Сотни голосов пели вместе со "100лицей": видео

Куча разных людей пришли на выступление ребят. Дети специально для них рисовали плакаты, а взрослые подпевали все песни, потому что знают слова каждой из них. Группе всего несколько лет, однако поклонников у ребят - хоть отбавляй.

Концерт "100лици" никого не оставил равнодушным / Фото Дарьи Смородской, 24 Канал

Напоследок хочется сказать: творчество группы "100лица" должно откликнуться каждому: особенно тем, кто любит или когда-то любил; кто любит танцевальные песни и тем, кого привлекают современные украинские треки.