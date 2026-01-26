Нещодавно військовий отримав механічний тренувальний протез із гаком – наступним етапом стане біонічний протез із кистю. В інстаграмі він відверто розповів про перші тижні адаптації до протеза.
Ярослав Грубич пояснив, що механічний протез не можна сприймати як повноцінну заміну втраченої руки. Кожне одягання потребує навичок і концентрації, а робота з ним щоразу відчувається по-різному: змінюється рух ліктя, спосіб керування гаком, маніпуляції тіла змінюються. Іноді виникає фізичний дискомфорт – біль у куксі (це частина кінцівки, що залишається після ампутації, – 24 Канал), посилення фантомних відчуттів або складнощі через те, що протез зсувається. Усе це впливає на здатність виконувати навіть базові дії. У всі ці моменти, як зазначив військовий, важливо набратись терпіння і не зневіритись.
Це не магічна рука, з нею треба тренуватись, як зі зброєю. Для ампутації – це допоміжна річ, особливо для високої. Механіка – не електрика, всі це добре розуміють. Але працюючи з механікою, ти осягнеш більше, що потрібно для потреб в роботі з біонікою,
– пояснив Ярослав.
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
- Поранення Ярослав отримав 21 липня 2025 року під час удару російських військ по особовому складу.
- Згодом військовий згадував, що одразу усвідомив серйозність травми й зрозумів, що врятувати кінцівку неможливо.
- Під час того обстрілу поранень зазнали й інші побратими Ярослава, також були загиблі.
- Після лікування та реабілітації син телеведучого планує повернутися до служби.