26 січня розпочали зйомки програми "Вгадай мелодію". Стало відомо, хто буде ведучим проєкту. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Sweet.Tv.
Ведучим "Вгадай мелодію" обрали відомого українського співака DZIDZO, чиє справжнє ім'я – Михайло Хома.
До речі, напередодні DZIDZO оголосив про сольний концерт у Палаці спорту. Анонс він опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Виступ артиста у Києві запланований на 17 квітня.
Що відомо про шоу "Вгадай мелодію"?
- Це адаптація американського телевізійного музичного ігрового шоу Name That Tune.
- Перший випуск вийшов у США ще 20 грудня 1952 року.
- Команда Sweet.Tv зазначила, що "Вгадай мелодію" покаже, наскільки добре українські зірки орієнтуються у музиці.
- Інших деталей про формат програми наразі не розголошують.