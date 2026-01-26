26 січня розпочали зйомки програми "Вгадай мелодію". Стало відомо, хто буде ведучим проєкту. Про це повідомили на інстаграм-сторінці Sweet.Tv.

Ведучим "Вгадай мелодію" обрали відомого українського співака DZIDZO, чиє справжнє ім'я – Михайло Хома.

До речі, напередодні DZIDZO оголосив про сольний концерт у Палаці спорту. Анонс він опублікував на своїй інстаграм-сторінці. Виступ артиста у Києві запланований на 17 квітня.

Що відомо про шоу "Вгадай мелодію"?