26 января начались съемки программы "Угадай мелодию". Стало известно, кто будет ведущим проекта. Об этом сообщили на инстаграм-странице Sweet.Tv.

Вас также может заинтересовать Ведущий "Тикток патруля" отреагировал на хейт из-за инцидента с бабушкой, которую обматерили в шоу

Ведущим "Угадай мелодию" выбрали известного украинского певца DZIDZO, чье настоящее имя – Михаил Хома.

Кстати, накануне DZIDZO объявил о сольном концерте во Дворце спорта. Анонс он опубликовал на своей инстаграм-странице. Выступление артиста в Киеве запланировано на 17 апреля.

Что известно о шоу "Угадай мелодию"?