Часть зрителей восприняла увиденное негативно, назвав подобный юмор неуместным, а саму идею наказания – сомнительной и оскорбительной. На волну критики отреагировал автор ютуб-канала, на котором вышел скандальный выпуск, Сергей Середа. Он записал отдельное видео, в котором подробно прокомментировал ситуацию и ответил на замечания пользователей. Обращение шоумен опубликовал на своей странице в инстаграме.

Сергей Середа объяснил, что шоу "Тикток патруль" построено на различных наказаниях, которые для кого-то могут показаться трешовыми, глупыми или отвратительными. В начале каждого выпуска есть дисклеймер, где указано, что шоу не имеет целью никого обидеть. Кроме того, есть информация о том, что это контент 18+.

Он добавил, что бабушка в их скандальном видео – профессиональная актриса, которая согласовала сценарий и гонорар, и уже не впервые снимается в проекте.

О том, что вы говорите, что это не смешно, это отвратительно, это плохо. До момента, когда это начинает переходить на личности, я принимаю эти комментарии. Потому что это может быть для вас не смешно, для вас отвратительно, для вас неприемлемо. Но для другого человека это может быть смешно, приемлемо и не отвратительно. Или более смешно, чем отвратительно,

– отметил шоумен.

Середа также заявил, что любые угрозы участникам шоу, которые участвовали в наказании, являются неуместными, а полную ответственность за видео он берет на себя.

К тому же он поделился, что монетизация с его канала идет на поддержку Вооруженных сил Украины, и призвал зрителей, которым не нравится контент, просто его игнорировать.

У нас много разного контента и вы можете выбирать, что вам смотреть. Нет такого, что я кого-то заставляю это смотреть. Это видео на моем ютуб-канале, которое снято за мои деньги. Не нравится вам этот контент? Проходите дальше,

– подчеркнул Сергей Середа.

О каком именно скандальном видео идет речь?

Около недели назад на ютуб-канале SEREDA вышел 59-й эпизод "Тикток патруля", в котором приняли участие юмористы Андрей Бережко, Паша Пинчук и Кирилл Ганин.