Зинкевич родился в селе Васьковцы Хмельницкой области. Когда вернулся из армии – приехал в Вижницу, чтобы закончить обучение в художественном училище прикладного искусства. Параллельно стал художественным руководителем народного ансамбля танца "Смеречина", хотя и не имел музыкального образования. Позже Василий начал учиться в школе пения Левка Дутковского и стал первым солистом-мужчиной в женском коллективе ВИА "Смеричка". Далее в материале 24 Канал расскажет интересные факты из жизни исполнителя и покажет, как он выглядит сейчас.

Как Василий Зинкевич стал популярным?

В 1971 году Василий Зинкевич, Назарий Яремчук и Владимир Ивасюк спели "Червону руту" в Москве на конкурсе "Песня года".

Это выступление принесло всем трем артистам невероятный успех на территории всего Советского Союза.

В том же году вышел первый украинский телемюзикл "Червона рута". История вращалась вокруг героев Оксаны (роль исполнила София Ротару) и Бориса (роль исполнил Василий Зинкевич), которые случайно познакомились в поезде.

Василий Зинкевич и София Ротару в мюзикле "Червона рута" / Фото издания "Збруч"

В 1975 году распался дуэт Яремчука и Зинкевича. Как-то Дутковский рассказывал, что это партийное руководство рассорило между собой "слишком украинских" артистов.

Василий Зинкевич и Назарий Яремчук / Фото из архива Левка Дутковского

После этого Зинкевич переехал в Луцк и стал солистом в ВИА "Свитязь", став самым популярным певцом в Украине.

О личной жизни Зинкевич никогда не любил говорить. Известно, что у артиста есть двое сыновей – Богдан и Василий.

Василий проявил себя как талантливый музыкант, став соучредителем популярной группы "Тартак" вместе с Сашей Положинским. Но хватило его на два года. В последующие годы сын Зинкевича занимался дизайном. Богдан же выбрал путь инструменталиста, получив признание как клавишник под псевдонимом Zinchek в составе группы "Основной показатель".

Но сегодня Василий-младший служит в армии в должности гранатометчика. Сейчас он прикрывает пехотинцев во время вражеских штурмов в Третьей штурмовой бригаде.

Василий Зинкевич с сыном Василием / Фото с сайта Офиса Президента

Как сейчас выглядит Василий Зинкевич и где он сейчас?

Известно, что певец большую часть времени проводит в Киеве, но на сцену выходит редко. Крайнее его выступление состоялось 2 марта по случаю дня рождения экс-коллеги из ВИА "Смеричка" Владимира Ивасюка.

А вот и выступление исполнителя от 2 марта. На видео можно увидеть, что Зинкевич до сих пор держит худощавое телосложение, на сцене ведет себя как настоящий профессионал. От певца веет духом украинской песни, который он несет уже десятки лет.

Интересные факты о жизни маэстро

Когда-то Зинкевич занимался пошивом сценических костюмов. Его костюмы даже экспонировались в Париже.

Василий проходил прослушивание для песни "Сніжинки падають", но Дутковский сказал, что певец не подходит. Однако юный артист не собирался так легко сдаваться. Он настоял на еще одном дубле, в который вложил всю свою душу и талант.

Сочетая талант певца с креативностью модельера, он совместно с Аллой Дутковской создал уникальную коллекцию костюмов под названием "Горянка" специально для солистов ВИА "Смеричка".

В 1989 году проходил большой концерт Василия Зинкевича и ансамбля "Свитязь" на львовском стадионе "Украина". После того как выступление подходило к завершению, артист взял за руку девочку, которая была участницей коллектива "Улыбка", и сказал, что этот ребенок станет настоящей звездой. Той девочкой была Руслана Лыжичко , которая в 2004 году получила для Украины победу на певческом конкурсе Евровидение.

, которая в 2004 году получила для Украины победу на певческом конкурсе Евровидение. Василий Зинкевич имеет много государственных наград: Государственную премию Шевченко, орден Ярослава Мудрого IV степени, звание Героя Украины. Ему предоставили почетного гражданина Луцка и даже создали персональную звезду на "Аллее звезд" в Киеве. В 2025 году артист пришел на церемонию вручения награды "Национальная легенда Украины".

Василий Зинкевич на церемонии награждения / Фото с сайта Офиса президента