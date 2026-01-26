Частина глядачів сприйняла побачене негативно, назвавши подібний гумор недоречним, а саму ідею покарання – сумнівною та образливою. На хвилю критики відреагував автор ютуб-каналу, на якому вийшов скандальний випуск, Сергій Середа. Він записав окреме відео, в якому детально прокоментував ситуацію та відповів на зауваження користувачів. Звернення шоумен опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Сергій Середа пояснив, що шоу "Тікток патруль" побудоване на різних покараннях, які для когось можуть здатися трешовими, дурними або огидними. На початку кожного випуску є дисклеймер, де вказано, що шоу не має на меті нікого образити. Крім того, є інформація про те, що це контент 18+.

Він додав, що бабуся у їхньому скандальному відео – професійна акторка, яка узгодила сценарій та гонорар, і вже не вперше знімається в проєкті.

Про те, що ви кажете, що це не смішно, це огидно, це погано. До моменту, коли це починає переходити на особистості, я приймаю ці коментарі. Тому що це може бути для вас не смішно, для вас огидно, для вас неприйнятно. Але для іншої людини це може бути смішно, прийнятно і неогидно. Або більш смішно, ніж огидно,

– зазначив шоумен.

Середа також заявив, що будь-які погрози учасникам шоу, які брали участь у покаранні, є недоречними, а повну відповідальність за відео він бере на себе.

До того ж він поділився, що монетизація з його каналу йде на підтримку Збройних сил України, і закликав глядачів, яким не подобається контент, просто його ігнорувати.

В нас багато різного контенту і ви можете вибирати, що вам дивитись. Нема такого, що я когось заставляю це дивитись. Це відео на моєму ютуб-каналі, яке знято за мої гроші. Не подобається вам цей контент? Проходьте далі,

– наголосив Сергій Середа.

Про яке саме скандальне відео йдеться?

Близько тижня тому на ютуб-каналі SEREDA вийшов 59-й епізод "Тікток патруля", у якому взяли участь гумористи Андрій Бережко, Паша Пінчук та Кирило Ганін.