У свіжому інтерв'ю Ярослав уперше розповів, коли і як втратив руку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Ярослав Грубич поділився, що отримав поранення 21 липня 2025 року, коли росіяни вдарили по особовому складу.

Прокинувся одразу після того, як це сталося. Подивився вниз і побачив, що руки фактично немає. Була сильна контузія. І я, на жаль, побачив біля себе загиблих побратимів, з яким буквально 2 хвилини тому спілкувався або працював,

– пригадав він.

Військовий зізнався, що спершу не зрозумів, що сталося.

Я побачив, що кістки вже немає. Були одні пальці, висіли на судинах, на м'язах. Вона (рука – 24 Канал) ще висіла, але вже мені заважала. Турнікет я не накладав, тому що у мене не було масивної кровотечі,

– розповів Грубич.

Ярослав розумів, що потрібно рятувати себе і доповзти до місця, де йому нададуть першу медичну допомогу. На щастя, у військового не було масивної кровотечі.

Коли ворог обстріляв особовий склад, вижив не лише Грубич, але у нього був один із найкритичніших станів. Ярослав пригадав, що йому було важче від того, що загинули побратими, а не від свого болю.

Я навіть не пам'ятаю, чи відчував сильний біль. Я пам'ятаю, що мене просили не спати, тому що це могло закінчитися летально,

– додав військовий.

Грубич зазначив, що досі відчуває шум і свист у голові. Однак він не заїкається та може формулювати думки.

Інтерв'ю з Ярославом Грубичем: дивіться відео онлайн

Що відомо про поранення Ярослава Грубича?