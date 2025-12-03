У свіжому інтерв'ю Ярослав уперше розповів, коли і як втратив руку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Ярослав Грубич поділився, що отримав поранення 21 липня 2025 року, коли росіяни вдарили по особовому складу.
Прокинувся одразу після того, як це сталося. Подивився вниз і побачив, що руки фактично немає. Була сильна контузія. І я, на жаль, побачив біля себе загиблих побратимів, з яким буквально 2 хвилини тому спілкувався або працював,
– пригадав він.
Військовий зізнався, що спершу не зрозумів, що сталося.
Я побачив, що кістки вже немає. Були одні пальці, висіли на судинах, на м'язах. Вона (рука – 24 Канал) ще висіла, але вже мені заважала. Турнікет я не накладав, тому що у мене не було масивної кровотечі,
– розповів Грубич.
Ярослав розумів, що потрібно рятувати себе і доповзти до місця, де йому нададуть першу медичну допомогу. На щастя, у військового не було масивної кровотечі.
Коли ворог обстріляв особовий склад, вижив не лише Грубич, але у нього був один із найкритичніших станів. Ярослав пригадав, що йому було важче від того, що загинули побратими, а не від свого болю.
Я навіть не пам'ятаю, чи відчував сильний біль. Я пам'ятаю, що мене просили не спати, тому що це могло закінчитися летально,
– додав військовий.
Грубич зазначив, що досі відчуває шум і свист у голові. Однак він не заїкається та може формулювати думки.
Інтерв'ю з Ярославом Грубичем: дивіться відео онлайн
Що відомо про поранення Ярослава Грубича?
24 липня Ярослав Грубич повідомив, що втратив праву руку на війні.
Згодом фотограф Ян Доброносов розповів, що Ярослав разом із побратимами потрапив під обстріл. Тоді загинув його друг Сергій Богданов з позивним "Спектрум".
20 серпня, у свій день народження, Костянтин Грубич відкрив збір на реабілітацію сина.