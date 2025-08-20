Грубич також опублікував нове фото з сином. Пише Show 24 з посиланням на інстаграм телеведучого.

Читайте також Син Костянтина Грубича, який втратив руку на війні, розповів про свій стан

Костянтин Грубич розповів, що вже вдруге просить донатити у свій день народження. У 55 років телеведучий збирав гроші на дрони, а зараз відкрив банку на майбутню реабілітацію свого сина Ярослава.

Я не маю затвердженого потрібного бюджету. Це не відомо поки що нікому. Але помічні кошти, напевно, знадобляться! Що я обіцяю: жодна гривня від вашого щиросердя не піде на мої особисті забаганки,

– наголосив Грубич.

Важливо! Допомогти сину Костянтина Грубича можна за посиланням.

Телеведучий додав, що частину грошей, можливо, передасть на закриття збору для безоплатних обідів для неспроможних мешканців міста Тростянець Сумської області.

Там Мирослав Шило щонеділі вже кілька років у своєму ресторані годує сотні земляків смачними стравами. Взимку відкрив банку на 50 тисяч для закупівлі продуктів, але вона заглохла на позначці 15. Пів року минуло, а благодійник з Сумщини годувати людей продовжує. Я хочу йому з вашою участю допомогти,

– зазначив він.

Костянтин Грубич з сином Ярославом / Фото з інстаграму телеведучого

Як Ярослав Грубич отримав поранення?

24 липня Ярослав Грубич повідомив, що втратив праву руку на фронті.

Згодом фотограф Ян Доброносов розповів, як захисник отримав поранення.

"Зовсім нещодавно він разом з побратимами потрапив під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав пам'ятає тільки, як він стояв та після вже прокинувся поранений. Перша реакція – це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг "Спектрум", Сергій Богданов", – пригадав він.