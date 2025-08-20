Грубич также опубликовал новое фото с сыном. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм телеведущего.

Константин Грубич рассказал, что уже второй раз просит донатить в свой день рождения. В 55 лет телеведущий собирал деньги на дроны, а сейчас открыл банку на будущую реабилитацию своего сына Ярослава.

Я не имею утвержденного нужного бюджета. Это не известно пока что никому. Но вспомогательные средства, наверняка, понадобятся! Что я обещаю: ни одна гривна от вашего чистосердечия не пойдет на мои личные прихоти,

– подчеркнул Грубич.

Важно! Помочь сыну Константина Грубича можно по ссылке.

Телеведущий добавил, что часть денег, возможно, передаст на закрытие сбора для бесплатных обедов для несостоятельных жителей города Тростянец Сумской области.

Там Мирослав Шило каждое воскресенье уже несколько лет в своем ресторане кормит сотни земляков вкусными блюдами. Зимой открыл банку на 50 тысяч для закупки продуктов, но она заглохла на отметке 15. Полгода прошло, а благотворитель из Сумщины кормить людей продолжает. Я хочу ему с вашим участием помочь,

– отметил он.

Константин Грубич с сыном Ярославом / Фото из инстаграма телеведущего

Как Ярослав Грубич получил ранение?

24 июля Ярослав Грубич сообщил, что потерял правую руку на фронте.

Впоследствии фотограф Ян Доброносов рассказал, как защитник получил ранение.

"Совсем недавно он вместе с собратьями попал под обстрел. Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял и после уже проснулся раненый. Первая реакция – это помогать другим. Но понял, что не имеет возможности. Там же погиб его друг "Спектрум", Сергей Богданов", – вспомнил он.