Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм военнослужащего. Ярослав признался, что еще чувствует шум и свист в ушах после того, как получил контузию.

Сегодня девочка на улице спросила у мамы: "Мама, почему у дяди рука поломана?" К сожалению, не услышал ответ, потому что шум и свист в ушах до сих пор после контузии. Но сколько у всех нас "поломанных" судеб и душ. Не имеем права сдаваться, не дадим им сломать наш дух. Потому что в чем тогда смысл?,

– написал Ярослав Грубич.

Ярослав Грубич / Фото из инстаграма военнослужащего

В комментариях под заметкой украинцы желают Ярославу быстрого восстановления:

"Я искренне думаю, что миссия таких красивых душой людей, как ты, своим примером объяснить миру всю суть этой войны, а может даже всех войн! Скорейшего восстановления".

"Держитесь, наш герой! Есть много нас, которые понимают и поддерживают".

"Спасибо вам за вашу силу".

Ярослав Грубич получил тяжелое ранение на фронте

Напомним, что в конце июля сын Константина Грубича сообщил, что потерял правую руку на войне. Впоследствии фотограф Ян Доброносов рассказал, как Ярослав получил ранение.

"Совсем недавно он вместе с собратьями попал под обстрел. Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял и после уже проснулся раненый. Первая реакция – это помогать другим. Но понял, что не имеет возможности. Там же погиб его друг "Спектрум", Сергей Богданов", – поделился он.

Доброносов добавил, что после реабилитации Ярослав планирует вернуться в армию.