Доброносов также опубликовал несколько фотографий с Грубичем.

Ян Доброносов вспомнил, что почти год назад вместе с Ярославом снимал военнопленных из города Суджа. Тогда сын Константина Грубича работал в Kyiv Post и готовился стать не защиту Украины.

Совсем недавно он вместе с собратьями попал под обстрел. Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял и после уже проснулся раненый. Первая реакция – это помогать другим. Но понял, что не имеет возможности. Там же погиб его друг "Спектрум", Сергей Богданов,

– рассказал Доброносов.

По словам Яна, сейчас Ярослав чувствует свою руку в том положении, в котором она была в последний раз. Фотограф добавил, что после реабилитации Грубич планирует вернуться в армию.

Военнослужащий также собирает средства на нужды своего подразделения. Приобщиться можно по ссылке.

