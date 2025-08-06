Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его инстаграм. Ярослав поблагодарил людей за поддержку.

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Ярослав Грубич опубликовал фотографию, сделанную на улице. Он также показал два рисунка с казаками, которые очевидно нарисовали дети. В заметке парень заверил, что имеет много планов.

Районная менталочка. Еще раз искренне благодарю за каждые слова поддержки. Мы выжили, понимая, что это чудо и фарт. Поэтому планов на будущее много,

– написал Ярослав.

Ярослав Грубич после ранения / Фото из инстаграма военного

Ярослав Грубич показал рисунки с казаками / Фото из инстаграма военного

Как Константин Грубич отреагировал на ранение Ярослава?

Ранее Константин Грубич рассказал, как отреагировал на ранение сына.

"В эфире было важно не сорваться, потому что я тонкослепый. Неля Шовкопляс спросила перед началом: "Как Ярик?". Я сказал: "Потом". Потому что сейчас надо выдать порцию информации о йогуртах с наполнителем. У меня получилось. Потом была истерика в коридоре, которую кое-кто из коллег видел, но деликатно "не заметил". Я благодарен эмпатийным людям за это!", – поделился ведущий.