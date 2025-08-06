Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його інстаграм. Ярослав подякував людям за підтримку.

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Ярослав Грубич опублікував світлину, зроблену на вулиці. Він також показав два малюнки з козаками, які вочевидь намалювали діти. У дописі хлопець запевнив, що має багато планів.

Районна менталочка. Ще раз щиро дякую за кожні слова підтримки. Ми вижили, розуміючи, що це диво і фарт. Тому планів на майбутнє багато,

– написав Ярослав.

Ярослав Грубич після поранення / Фото з інстаграму військового

Ярослав Грубич показав малюнки з козаками / Фото з інстаграму військового

Як Костянтин Грубич відреагував на поранення Ярослава?

Раніше Костянтин Грубич розповів, як відреагував на поранення сина.

"В ефірі було важливо не зірватися, бо я тонкосльозий. Неля Шовкопляс запитала перед початком: "Як Ярик?". Я сказав: "Потім". Бо зараз треба видати порцію інформації про йогурти з наповнювачем. У мене вийшло. Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно "не помітив". Я вдячний емпатійним людям за це!", – поділився ведучий.