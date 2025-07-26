Костянтин Грубич опублікував відвертий допис, де висловився про геройство сина та його думки після поранення Ярослава. Про це пише Show 24 з посиланням на фейсбук-сторінку ведучого.

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Ведучий розповів, що не планував оприлюднювати трагедію. Однак Ярослав вирішив все-таки поділитися цим у своїх соцмережах.

Вчорашній вечір "палав" в інформпросторі новиною про "героя". Мені ніколи було заглиблюватися у резонанс, бо насправді біля сина чимало роботи. Він вчиться жити по-новому. Головне, він цього прагне. Через біль, який я, боягуз, навіть уявити собі не можу,

– поділився Грубич.

Ярослав не називає себе героєм. Але його батько підкреслює – те, як він відреагував на поранення, вартує поваги.

"Я ж за чесність, розумієте? Ярик не встиг знищити БТР, убити сотню ворогів, ще щось таке епічне здійснити. Тому у нього виникають певні вагання совісні, хоча болю й без них вистачає по вінця. Я шукаю секрет неочікуваної слави в іншому. Цей хлопець дивовижно стійко сприйняв удар долі (насправді не долі, а цілком підлої убивчої ворожої зброї). Він жодного разу не плакав, не жалівся, не скиглив про своє нещастя", – зауважив ведучий.

Костянтин Грубич розповів, що для нього син є героєм у тому, як він повівся після того, як втратив руку. Він не панікував, а шукав побратимів. А зараз згадує, кого з друзів втратив на війні.

Ярик після вибуху йшов з відірваною рукою у рукаві й думав, де хто з побратимів. Нехай у стані шоку, але поводився мужньо, не здався. І у той критичний момент мислив по-режисерськи: як би це можна було зняти? Це краще, ніж панікувати й заклякти від страху на місці? Так міркую я, не експерт у психології стресу. От у цьому він герой. На мій хлопський розум,

– вважає ведучий.



Ярослав Грубич / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича

Нагадаємо, 24 липня Ярослав Грубич повідомив, що зазнав серйозного поранення на фронті – втратив руку та на певний час слух. Костянтин Грубич тоді поділився, що найважливіше зараз – лікування та реабілітація.

Як Костянтин Грубич відреагував на поранення сина?

Шоумен розповів про те, як знаючи про поранення сина, він вийшов в ефір та провів свою програму.

В ефірі було важливо не зірватися, бо я тонкосльозий. Неля Шовкопляс запитала перед початком: "Як Ярик?". Я сказав: "Потім". Бо зараз треба видати порцію інформації про йогурти з наповнювачем. У мене вийшло. Потім була істерика в коридорі, яку дехто з колег бачив, але делікатно "не помітив". Я вдячний емпатійним людям за це!

– поділився Грубич.



Костянтин Грубич з сином у лікарні / Фото з фейсбуку Костянтина Грубича

Ведучий міркує про те, чи правильно зробив, коли не відкинув професію через особисте. Зараз Костянтин та його сім'я намагаються розібратися у своїх почуттях і адаптуватися до нового життя.

"Мало кому з батьків доводилося бачити сина, у якого замість красивої богатирської правиці кров просочується через перев'язки. Я не хочу жалю. Я швидше намагаюся розібратися у своїх відчуттях, бо останні дні від понеділка на себе залишалися лише ридання, які не треба бачити нікому", – додав Костянтин Грубич.