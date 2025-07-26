Константин Грубич опубликовал откровенное сообщение, где высказался о геройстве сына и его мыслях после ранения Ярослава. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на фейсбук-страницу ведущего.

К слову YARMAK рассказал о встрече с Хлывнюком на фронте: на каком направлении пересеклись музыканты

Ведущий рассказал, что не планировал обнародовать трагедию. Однако Ярослав решил все-таки поделиться этим в своих соцсетях.

Вчерашний вечер "пылал" в информпространстве новостью о "герое". Мне некогда было углубляться в резонанс, потому что на самом деле у сына немало работы. Он учится жить по-новому. Главное, он этого хочет. Из-за боли, какой я, трус, даже представить себе не могу,

– поделился Грубич.

Ярослав не называет себя героем. Но его отец подчеркивает – то, как он отреагировал на ранение, стоит уважения.

"Я же за честность, понимаете? Ярик не успел уничтожить БТР, убить сотню врагов, еще что-то такое эпическое осуществить. Поэтому у него возникают определенные колебания совестливые, хотя боли и без них хватает до краев. Я ищу секрет неожиданной славы в другом. Этот парень удивительно стойко воспринял удар судьбы (на самом деле не судьбы, а вполне подлого убийственного вражеского оружия). Он ни разу не плакал, не жаловался, не ныл о своем несчастье", – заметил ведущий.

Константин Грубич рассказал, что для него сын является героем в том, как он повел себя после того, как потерял руку. Он не паниковал, а искал собратьев. А сейчас вспоминает, кого из друзей потерял на войне.

Ярик после взрыва шел с оторванной рукой в рукаве и думал, где кто из побратимов. Пусть в состоянии шока, но вел себя мужественно, не сдался. И в тот критический момент мыслил по-режиссерски: как бы это можно было снять? Это лучше, чем паниковать и застыть от страха на месте? Так рассуждаю я, не эксперт в психологии стресса. Вот в этом он герой. На мой мальчишеский ум,

– считает ведущий.



Ярослав Грубич / Фото из фейсбука Константина Грубича

Напомним, 24 июля Ярослав Грубич сообщил, что получил серьезное ранение на фронте – потерял руку и на время потерял слух. Константин Грубич тогда поделился, что самое важное сейчас – лечение и реабилитация.

Как Константин Грубич отреагировал на ранение сына?

Шоумен рассказал о том, как зная о ранении сына, он вышел в эфир и провел свою программу.

В эфире было важно не сорваться, потому что я тонкослепый. Неля Шовкопляс спросила перед началом: "Как Ярик?". Я сказал: "Потом". Потому что сейчас надо выдать порцию информации о йогуртах с наполнителем. У меня получилось. Потом была истерика в коридоре, которую кое-кто из коллег видел, но деликатно "не заметил". Я благодарен эмпатийным людям за это!

– поделился Грубич.



Константин Грубич с сыном в больнице / Фото из фейсбука Константина Грубича

Ведущий рассуждает о том, правильно ли сделал, когда не отверг профессию из-за личного. Сейчас Константин и его семья пытаются разобраться в своих чувствах и адаптироваться к новой жизни.

"Мало кому из родителей приходилось видеть сына, у которого вместо красивой богатырской десницы кровь просачивается через перевязки. Я не хочу сожалений. Я скорее пытаюсь разобраться в своих ощущениях, потому что последние дни от понедельника на себя оставались лишь рыдания, которые не надо видеть никому", – добавил Константин Грубич.