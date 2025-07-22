YARMAK вспомнил, что пересекся с Хлывнюком на Херсонском направлении где-то на втором году полномасштабной войны. Об этом военнослужащий рассказал в интервью OBOZ.UA, пишет Show 24.

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YARMAK отметил, что Андрей Хлывнюк – один из тех, кто способствует украинской победе. Рэпер еще в юные годы слушал песни группы "Бумбокс" и видит, "как музыка и четкая социальная позиция могут влиять на поколение".

В определенном смысле Андрей повлиял на меня, а я стараюсь передавать это влияние дальше – младшему поколению. И, знаете, я считаю, что культурная миссия не менее важна, чем военная. Потому что если на фронте мы уничтожаем сотни дронов и техники, то культура влияет на миллионы людей. Она формирует сознание,

– отметил YARMAK.

Рэпер сейчас почти не выступает. Он участвует в благотворительных мероприятиях или дает концерты для собратьев во время передислокаций, однако отметил, что это больше поддержка, чем шоу.

Просто физически нет времени на концерты. Но после победы я обязательно вернусь к музыке – без нее я себя не представляю,

– добавил рэпер.

Где служит и какую должность занимает YARMAK?

Напомним, что 19 июля YARMAK выступил на Atlas Festival, а перед тем посетил пресс-конференцию, где рассказал о своей службе. Рэпер является командиром DARKNODE – технологического подразделения 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

"Мы уже четвертый месяц являемся лучшим подразделением по перехвату воздушных целей среди всех подразделений Сил обороны Украины. Мы хорошо разбираемся в этом и четко осознаем, какая сейчас ситуация. Она на самом деле достаточно сложная не только в Украине – это вызов не только для нас, но и для всего мира", – сказал военнослужащий.