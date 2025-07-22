Об этом YARMAK рассказал в интервью OBOZ.UA, передает Show 24. Несколько лет назад рэпер сам разговаривал на русском языке, но сейчас его возмущает то, что некоторые люди до сих пор не перешли на украинский.

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Меня тригерит русский язык в Киеве. И это говорит человек, который до 2019 года сам разговаривал на русском. Но теперь просто не понимаю: что еще должно произойти, сколько еще ракет должно прилететь, сколько людей погибнуть, чтобы к каждому пришло осознание? Переход на украинский – это самое простое, что может сделать каждый,

– подчеркнул YARMAK.

YARMAK сделал замечание соседям из-за русских песен

Военнослужащий также добавил, что может сделать замечание человеку, когда слышит русский язык в быту, но пытается подойти к этому корректно.

Но иногда без жесткой реакции не обойтись. Например, буквально 10 дней назад я приехал домой, и соседи за несколько домов, что-то празднуя, громко пели русские песни, типа "Я люблю тебя до слез". Пришлось ночью идти и делать уже достаточно резкое замечание,

– рассказал рэпер.

YARMAK отметил, что когда-то и сам был русскоязычным артистом, а для осознания понадобилось время.

"Но признаю: некоторые вещи осознал слишком поздно. И для меня очень странно видеть, что некоторые до сих пор ничего не поняли", – признался он.

Напомним, ранее о языковом вопросе высказалась Инна Мирошниченко.