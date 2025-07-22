Про це YARMAK розповів в інтерв'ю OBOZ.UA, передає Show 24. Кілька років тому репер сам розмовляв російською мовою, але зараз його обурює те, що деякі люди досі не перейшли на українську.

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Мене тригерить російська мова в Києві. І це каже людина, яка до 2019 року сама розмовляла російською. Але тепер просто не розумію: що ще має статися, скільки ще ракет має прилетіти, скільки людей загинути, щоб до кожного прийшло усвідомлення? Перехід на українську – це найпростіше, що може зробити кожен,

– підкреслив YARMAK.

YARMAK зробив зауваження сусідам через російські пісні

Військовослужбовець також додав, що може зробити зауваження людині, коли чує російську мову в побуті, але намагається підійти до цього коректно.

Але іноді без жорсткої реакції не обійтись. Наприклад, буквально 10 днів тому я приїхав додому, і сусіди за кілька будинків, щось святкуючи, голосно співали російські пісні, типу "Я люблю тебя до слез". Довелось уночі йти й робити вже досить різке зауваження,

– розповів репер.

YARMAK зазначив, що колись і сам був російськомовним артистом, а для усвідомлення знадобився час.

"Але визнаю: деякі речі усвідомив занадто пізно. І для мене дуже дивно бачити, що дехто й досі нічого не зрозумів", – зізнався він.

Нагадаємо, раніше про мовне питання висловилася Інна Мірошниченко.