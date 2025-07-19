Также артист публично рассказал, какую именно должность занимает в Вооруженных силах Украины, – передает Show 24.

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Как оказалось, Александр Ярмак сейчас является командиром DARKNODE – технологического подразделения 412-го полка Nemesis Сил беспилотных систем ВСУ.

Мы уже четвертый месяц являемся лучшим подразделением по перехвату воздушных целей среди всех подразделений Сил обороны Украины. Мы хорошо разбираемся в этом и четко осознаем, какая сейчас ситуация. Она на самом деле достаточно сложная не только в Украине – это вызов не только для нас, но и для всего мира,

– рассказал музыкант.

Он добавил, что на передовой регулярно ведет диалог с международными партнерами, но, к сожалению, даже развитые страны пока не готовы к такой угрозе, как дроны типа "Шахед" и их аналоги.

Александр Ярмак рассказал о службе в армии и выступлении на Atlas Festival: смотрите видео онлайн

Несмотря на ежедневную службу, YARMAK старается не оставлять творчество. Он подчеркнул, что боевой дух не менее важен, чем техника, а песни сегодня имеют стратегическое значение.

Время показало, сколько нашей молодежи до сих пор слушает русскоязычный контент и музыку. Это свидетельствует о большом пробеле в культурном направлении – пробел, который мы должны заполнять и развивать,

– объяснил артист.

Именно поэтому он решил выйти на сцену Atlas Festival и дать свой первый за четыре года концерт. YARMAK рассказал, что это выступление имеет несколько задач: сбор средств для его подразделения и других частей, которые защищают украинское небо, рекрутинг – для создания новой, уникальной архитектуры противовоздушной обороны, которой не имеет ни одна страна в мире, и чтобы объединить людей, рассказать правду о реальном положении дел и усилить веру в победу.